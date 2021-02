Zona gialla per 15 giorni: “Evitiamo torni arancione”

Da oggi la Liguria torna zona gialla. Ci si potrà spostare dal proprio Comune entro i confini della regione (tranne che in casi eccezionali); bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 18 e proseguire con l’asporto fino alle 22. Resta l’obbligo di mascherina e distanziamento.

L’ingresso in zona gialla è provvisorio, durerà 15 giorni; a seconda dei parametri potrà tornare zona arancione o rossa. Da qui le raccomandazioni, in primis dal governatore Toti, di attenersi alle norme. I titolati di bar e ristoranti dovranno essere i primi a far rispettare le regole anche per tutelare la propria attività.