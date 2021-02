Volley/ Admo: splendida vittoria contro la Colombo Genova

Dall’ufficio stampa dell’Amis-Admo Volley riceviamo e pubblichiamo

Di seguito le parole di mister Cremisio sulla gara disputata ieri 31/01 a Lavagna e vinta per 3-1.

Splendida vittoria per l’Admo Volley contro la Colombo Genova: tra le mura amiche della palestra del Parco Tigullio arriva la prima vittoria in Serie B che vale 3 punti pesanti in chiave salvezza. Unica nota dolente l’infortunio subito alla caviglia nel corso del secondo set da capitan Michele Colombini sino ad allora autore di un’ottima prestazione. L’Admo Volley non si disunisce e trova in Assalino l’uomo di equilibrio in un momento molto delicato. Simone Podestà (top scorer con 18 punti) continua a dimostrare di valere la categoria e ricambia la fiducia di mister Cremisio mettendo a terra palloni pesanti per tutta la gara. Buona la regia di Materno supportato da un’ottima ricezione. La Colombo si affida all’esperienza di Mario Mercorio e agli attacchi di Zoratti tuttavia una buona organizzazione di gioco permette all’Admo Volley di arginare il gioco dei genovesi.

Ottimi gli ingressi di Federico Alessandrini e Simone Brunengo.

Molto buona anche la prova di Luca Rossi partito in sordina ma decisivo nel terzo e quarto set.

I ragazzi torneranno in campo domenica prossima nuovamente in casa contro Zephyr Trading La Spezia.

Ecco le parole di Simone Cremisio: “Sono molto soddisfatto per la prova di carattere di tutti i componenti del nostro stupendo gruppo. Dopo un primo set ben giocato l’infortunio subito da Michele poteva segnare pesantemente l’andamento della gara. Dopo uno sbandamento iniziale i ragazzi si sono ricompattati sfiorando la rimonta nel secondo set ormai già compromesso per poi ritrovare il giusto ritmo e la cattiveria necessaria per strappare una vittoria molto importante. La salvezza e’ il nostro obiettivo primario insieme ad una costante crescita fisica e tecnica. Proprio nelle gare casalinghe come quella disputata e vinta contro la Colombo cercheremo di conquistare punti preziosi per la nostra classifica”.