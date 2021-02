Valli Recco e Fontanabuona: contributi Gal per strutture turistiche

Dall’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese riceviamo e pubblichiamo

Il CdA dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese, ha approvato la seconda proroga del bando destinato all’ospitalità extralberghiera e finalizzato alla creazione di nuove strutture ed alla riqualificazione di quelle esistenti; la scadenza già prevista per il 31 gennaio 2021, è stata infatti prorogata al 28 febbraio 2021.

La scelta è stata dettata anche questa volta dalla richieste di proroga ricevuta dai tecnici che seguono le pratiche per la presentazione delle domande.

Il bando, che ha una dotazione finanziaria di 248.390,00 euro, è rivolto a B&B, affittacamere, CAV, rifugi alpini ed escursionistici già esistenti o di nuova apertura che ricadano all’interno dell’area di competenza dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l (le Valli Stura, Orba e Leira, l’Alta Val Polcevera, l’Alta Val Bisagno, le Valli del Recco e Val Fontanabuona inclusi i comuni di Cogorno e Carasco).

Gli investimenti prevedono un finanziamento di 10.000,00 euro ad intervento per attività di riqualificazione, attraverso la realizzazione di servizi e spazi dedicati all’outdoor come deposito e officina per attrezzature sportive (bici, canoe, …) e spazi attrezzati interni ed esterni (bicigrill, …); per quanto riguarda la creazione di nuove strutture gli investimenti ammontano a 40.000,00 euro per interventi destinato a CAV, Affittacamere e Rifugi Alpini ed Escursionistici, 25.000,00 euro per i B&B.

Possono presentare domanda privati non aventi natura di impresa, piccole e medie imprese turistiche, associazioni culturali ed escursionistiche relativamente alla creazione di rifugi.

Il sostegno previsto sarà pari al 50% della spesa ammissibile.

Maggiori informazioni sul bando si possono avere visitando il sito http://www.agenziadisviluppogalgenovese.com

E’ possibile anche mandare una mail a info@appenninogenovese.it

oppure contattare l’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese,di piazza Matteotti 9, a Palazzo Ducale, ai numeri di telefono 010/8683242/248