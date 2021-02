Sestri: “Scrivere una fiaba”, è già successo di iscrizioni

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Migliaia le visualizzazioni e centinaia le richieste di informazioni arrivate per il progetto “Scrivere una fiaba”, otto seminari online gratuiti – fra il 3 febbraio e il 24 marzo – di scrittura fiabesca offerti dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi con nomi d’eccellenza della narrativa per l’infanzia.

E per il primo webinar in programma, il 3 febbraio con Davide Calì rivolto a illustratori e autori di graphic novel, sono già oltre trecento gli iscritti.

“L’idea è nata – dichiara Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante – per incoraggiare tutte le categorie previste dal bando a scrivere una loro fiaba e partecipare al 54° Premio H. C. Andersen – Baia delle Favole, offrendo gli strumenti narrativi attraverso docenti di qualità.

Sapevamo di proporre contenuti di valore e speravamo che questo venisse accolto con lo stesso entusiasmo con cui lo abbiamo creato, ma non ci aspettavamo una risposta così immediata e travolgente da parte di centinaia di persone da tutta Italia e da italiani all’estero. Ne siamo molto felici.

La grande forza delle nuove tecnologie permette anche questo: abbattere i confini geografici e partecipare insieme a qualcosa di bello e coinvolgente. Se questo ottimo riscontro si conferma per tutti i webinar in programma valuteremo se trasformarlo in un appuntamento annuale per promuovere il Premio.”

I webinar gratuiti di SCRIVERE UNA FIABA per FEBBRAIO sono

Mercoledì 3 febbraio, alle 21.00, webinar con DAVIDE CALÌ per illustratori e autori di graphic novel (iscrizioni aperte fino a esaurimento posti).

Mercoledì 10 febbraio, alle 17.00, webinar con ELISABETTA CREMASCHI per insegnanti delle primarie (iscrizioni aperte dal 4 febbraio)

Mercoledì 17 febbraio, alle 21.00, webinar con NADIA TERRANOVA per adulti (iscrizioni aperte dall’11 febbraio)

Mercoledì 24 febbraio, alle 17.00, webinar con ISABELLA CHRISTINA FELLINE per insegnanti delle scuole dell’infanzia (iscrizioni aperte dal 18 febbraio)

SCRIVERE UNA FIABA prosegue anche a MARZO con altri quattro webinar gratuiti

Mercoledì 3 marzo, alle 17.00, webinar con DANIELA PALUMBO per ragazzi dai 14 ai 18 anni (iscrizioni aperte dal 25 febbraio)

Mercoledì 10 marzo, alle 17.00, webinar con MARIAPAOLA PESCE per bambini dai 6 ai 10 anni (iscrizioni aperte dal 4 marzo)

Mercoledì 17 marzo, alle 21.00, webinar con PINO PACE per adulti (iscrizioni aperte dall’11 marzo) Mercoledì 24 marzo, alle 17.00, webinar con MATTEO CORRADINI per ragazzi dagli 11 ai 13 anni (iscrizioni aperte dal 18 marzo)

Inoltre, fino al 23 marzo, ogni martedì alle 17.00 ci sarà l’appuntamento con le FIABE A MERENDA: letture online di fiabe per piccini dai 3 ai 5 anni a cura del Sistema Bibliotecario Urbano di Sestri Levante.

I posti a disposizione per ogni webinar o fiaba a merenda sono 500 e l’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.

Per saperne di più: www.andersensestri.it

Per le iscrizioni: www.eventbrite.it digitando “scrivere una fiaba” o “fiabe a merenda”

Si ringrazia ICWA (Italian Children’s Writers Association) per la gentile collaborazione.

La partecipazione ai webinar non impegna a partecipare al 54° Premio “H.C. Andersen – Baia delle Favole”, ma per chi lo desiderasse si concorre inviando una fiaba inedita a tema libero, mai veicolata sul web e che non risulti già premiata in altri concorsi o inviata per partecipazione ad altri concorsi concomitanti.

Sono sei le categorie a cui si può partecipare: PICCINI (dai 3 ai 5 anni, in gruppo), BAMBINI (dai 6 ai 10 anni, individuale o in gruppo), RAGAZZI (dagli 11 ai 17 anni, individuale o in gruppo), ADULTI (dai 18 anni in su, solo individuale), SCRITTORI PROFESSIONISTI (dai 18 anni in su, con almeno tre opere pubblicate non in self-publishing o con editori a pagamento, individuale), ILLUSTRATORI (dai 16 anni in su, individuale o in gruppo).

È possibile partecipare con opere in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, cinese e russa.

Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 31 marzo 2021.

Il bando completo con tutte le informazioni e le indicazioni è scaricabile sul sito www.andersensestri.it