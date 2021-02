‘Santa’: legge anti-fascista, appello di Anpi

Da Anpi Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Presso l’ufficio elettorale del Comune di Santa Margherita Ligure è possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare: “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

L’ufficio, situato in Piazza G. Mazzini 46, al piano terra, prima porta a sinistra dell’atrio, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00. Non occorre prenotare.

Al sabato mattina la disponibilità deve essere verificata contattando l’ufficio stesso ai seguenti recapiti:

Dott. Giorgio Boschetti

Email: boschetti@comunesml.it

Telefono: 0185 205417

A Rapallo è possibile firmare presso l’ufficio elettorale del Comune (Piazza delle Nazioni 4), dal lunedì al venerdì, orario 9 – 12.

Email: elettorale@comune.rapallo.ge.it

Telefono: 0185 680277

A Portofino presso l’ufficio anagrafe/elettorale, il mercoledì e il venerdì, orario 9 – 12.

Dott. Michela Puppo

Email: puppo@comune.portofino.genova.it

Telefono: 0185 267724 (chiamare per verificare la presenza in ufficio del personale).

Per facilitare la raccolta, é preferibile firmare unicamente nel Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. Serviranno almeno 50.000 firme per portare la proposta in Parlamento. Per firmare c’é tempo fino al 31 marzo 2021. Ulteriori informazioni sul sito: www.anagrafeantifascista.it

Oppure scrivere a info@anagrafeantifascista.it