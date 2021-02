Lo scorso pomeriggio, in un supermercato di Santa Margherita Ligure, un 52 enne gravato da pregiudizi di polizia, è stato arrestato per “furto aggravato” dalla pattuglia della locale Stazione Carabinieri, poiché, aveva asportato merce varia alimentari, occultandola sotto il giubbotto. La merce del valore di 90 euro è stata recuperata e restituita. In mattinata sarà processato con rito direttissimo.