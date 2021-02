Rapallo: ubriaco alla guida di scooter a Chiavari, denunciato

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

I poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno denunciato un 44enne di Rapallo per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo ha attirato l’attenzione di una pattuglia poiché guidava il suo grosso scooter in modo instabile e “a serpentina”.

Appena sceso dal mezzo, con movimenti lenti e privi di equilibrio, è risultato subito chiaro che era ubriaco. L’esito dell’etilometro ha dato, infatti, un valore altissimo di alcool nel sangue : 2,76 grammi/litro

Gli agenti hanno provveduto al sequestro amministrativo del motociclo, al ritiro di carta di circolazione e della patente di guida.

L’uomo, già con diversi precedenti per guida in stato di ebbrezza, è stato anche sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-covid.