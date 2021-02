Rapallo: “Passeggiata di San Michele, la Regione non può finanziarla”

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci, Consigliere Regionale “Cambiamo!”, riceviamo e pubblichiamo

Ho letto con particolare sorpresa la dichiarazione del sindaco di Rapallo secondo il quale Regione Liguria non avrebbe concesso finanziamenti per i lavori di sistemazione della passeggiata di San Michele, danneggiata dalla mareggiata del 2018.

Non essendo mai stato coinvolto dal sindaco in merito a questa richiesta di contributo economico, mi sono informato con gli uffici regionali: la richiesta del Comune era irricevibile per il semplice fatto che il riparto dei fondi di Protezione Civile, a cui si riferisce Bagnasco, sono destinati alle opere di difesa mare e protezione dell’abitato, non ad un’opera pubblica come quella di sistemazione della passeggiata di San Michele.

La Regione ha stanziato per l’emergenza post mareggiata di Rapallo oltre 14 milioni di euro negli anni 2018 e 2019 (per la precisione 14.072.560 euro); gran parte di questi soldi, dieci milioni, serviranno per la bonifica del golfo.

Al sindaco ho dato fin da subito la mia piena disponibilità per affrontare, e risolvere insieme, i tanti problemi che assillano la nostra città: mi auguro che in futuro la sua collaborazione si manifesti concretamente e non solo a giochi fatti.

Concludo ricordando che negli ultimi anni la Regione, grazie all’incessante lavoro del presidente Toti e dell’assessore Giampedrone, ha dimostrato grande attenzione per la messa in sicurezza di Rapallo. È testimoniato ancora una volta dai numeri, la cui forza spazza via ogni polemica, soprattutto se sterile come in questo caso: per la nuova copertura del torrente San Francesco, infatti, Regione Liguria ha cofinanziato il 70% dei lavori con una spesa di circa 4 milioni e 500mila euro.

La Regione non può rappresentare il solo portafoglio. Le uniche parole che mi sarebbe piaciuto ascoltare dal sindaco sono quelle di gratitudine: le merita chi ha contribuito, con oltre diciotto milioni di euro, alla messa in sicurezza di Rapallo. Ribadisco la mia disponibilità a lavorare per il bene della città.