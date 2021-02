Un motociclista che viaggiava alla volta di Genova in A-12 ha tamponato un’auto cadendo dal mezzo. L’incidente alle 18,15. E’ intervenuto il 118 con i Volontari del Soccorso di Rapallo. Il centauro accusava un forte dolore alla spalla; è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Sul posto anche la polizia stradale per accertare dinamica e responsabilità.