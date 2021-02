Rapallo: balneari in Regione, “in cerca di chiarimenti”

Da Vittoria Ratto, Presidente Italia Balneare, e Alessandro Cuore, Presidente Balneari Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

In data odierna, come molti organi di stampa hanno avuto modo di evidenziare, abbiamo sostenuto una proficua audizione con i membri della Giunta Regionale Ligure presieduta dalla Presidente Del Demanio, Lilli Lauro che ringraziamo. Va da sé che le istanze delle nostra associazioni, così come per i sindacati ed altre realtà ligure presenti, siano state di richieste di chiarimento e suggerimenti tecnici supportati dai nostri legali.

Non intendiamo però trovarci in mezzo a querelle politiche o baruffe personali in un momento così delicato per la categoria. Chiediamo ed esigiamo rispetto per un comparto che racchiude più di 60 famiglie, dipendenti ed un indotto che vi ruota attorno e che dopo anni di collaborazione, ci sostiene. Abbiamo ancora mutui da ammortizzare dopo la mareggiata del 2018, alcuni con ipoteche su casa e, colleghi ormeggiatori che hanno da poco acquistato la concessione vedendosela tirar via. Un anno poi quello del 2020 altrettanto difficile per via del Covid come è stato per tutte le partite IVA italiane.

In uno scenario tale, il minimo che ci si aspettava era solidarietà non di certo una ulteriore aggiunta di difficoltà da superare che mina la serenità di tutti noi. Confidiamo in una intelligente e veloce risoluzione che permetta di guardare al domani con più tranquillità ed invitando d’ora in poi le nostre forze politiche, ad una maggiore sensibilità per chi nel turismo vive, crede e produce per la città stessa.