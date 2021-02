di Guido Ghersi

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, presieduto dalla giornalista Donatella Bianchi, ha stanziato 160mila euro, per la definitiva sistemazione del leggendario sentiero che conduce dopo 3 km., dal paese di Monterosso al famoso santuario di Nostra Signora di Soviore. Il sindaco Emanuele Moggia preme per la fruibilità dell’itinerario, in vista dell’inizio della bella stagione 2021.