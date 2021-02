Monterosso: il Comune investe 150mila euro per i bagni pubblici

di Guido Ghersi

Il Comune di Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, stamane ha dato il via ai lavori per ristrutturare i servizi igienici pubblici anche a portata di disabili, investendo 150mila euro. I bagni pubblici sono ubicati sul molo del borgo antico. Sono previste nuove divisioni ed una completa riorganizzazione degli spazi interni del locale, ampliando i vani ed eliminando il settore centrale portante sostituendolo con un telaio in ferro a forma semicircolare, al fine di creare una unica galleria per consentire l’utilizzo degli spazi in modo armonico, con lo spazio centrale più alto, per la creazione di un igienico per disabili. Altri numerosi lavori di abbellimento sono in atto per chi usufruirà di questi nuovi locali riqualificati, che ovviamente saranno a pagamento e dotati di gettoniera rendiresto.