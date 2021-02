I Carabinieri di Moneglia, all’esito di un’approfondita attività di indagine, identificavano e poi deferivano in stato di libertà per “frode informatica” un marocchino, A.S. di 60 anni, abitante nel capoluogo piemontese. Il predetto, nei mesi scorsi, mediante vari stratagemmi, riusciva a carpire i dati della post-pay di una persona del luogo, effettuando acquisti per più di 800 euro.