Un uomo che tagliava la legna in un terreno di proprietà, nelle campagne di Moconesi in Fontanabuona, si è amputato una mano. A dare l’allarme è stato il figlio. Sul posto il 118 che ha tamponato la ferita evitando il dissanguamento e inviato il paziente in codice rosso all’ospedale di Savona specializzato nella chirurgia della mano. Si spera che la mani poossa essere ricucita.