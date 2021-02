Moconesi: rifiuti, da oggi la Fontanabuona volta pagina

Il sindaco di Moconesi Giovanni Dondero è sempre impeccabile nello spiegare ai suoi concittadini quanto accade. Oggi in Fontanabuona nuovo appalto per il servizio rifiuti. Dondero spiega anche in modo conciso quali sono le prospettive future. Ecco quanto scrive nella pagina facebook del Comune

Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Provo a fare una sintesi della situazione, abbastanza complessa e articolata.

Fino a oggi i Comuni di Bargagli, Carasco, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli e Tribogna, facenti parte del Bacino 2 della Città Metropolitana di Genova (in totale i bacini sono 8), hanno svolto il servizio “autonomamente” in attesa dell’affidamento del servizio a un unico soggetto. Detto affidamento, a seguito della gara espletata dalla Città Metropolitana di Genova, ha avuto esito in data 4.12.2020, con aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Aprica e Cuneo Luigi (peraltro unico soggetto a presentare offerta).

Espletate tutte le formalità della gara dal 1 Febbraio 2021 partirà questo nuovo servizio di raccolta anche nel nostro Comune (vedi immagine).

Nelle prossime settimane, verrá avviata una campagna informativa sulle novità introdotte, ma vi posso anticipare che a breve, sarà attivato un numero verde per prenotare il ritiro di ingombranti.

Quali scenari si possono delineare nel prossimo futuro? difficile fare previsioni a medio termine in quanto attualmente Regione Liguria ha fissato la data del 30 giugno 2021 quale termine di questo affidamento (probabile una proroga, come tutti auspicano, al 31/12/2022).

Dopo? lo scenario normativo prevede un nuovo assetto dato dal piano metropolitano costituito da 3 bacini definitivi: Genovesato, Tigullio e Golfo Paradiso + Valli del Levante (tra cui la Fontanabuona) nei quali é previsto un nuovo gestore unico per 15 anni.

Su questo tema si é letto recentemente il dibattito tra affidamento in house (AMIU) e gara d’appalto.

Trattandosi di un tema importante quello che abbiamo chiesto é di essere coinvolti per capire la soluzione migliore (servizi e costi) per il nostro territorio.