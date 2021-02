Lettere/ ‘Santa’: “Più lavoro per avere più residenti”

Da Marco Marchi, ex consigliere comunale, riceviamo e pubblichiamo

Oggi su un media regionale è uscita un’analisi del perché a Santa sia una continua diminuzione di residenti . Leggendolo con attenzione si leggono alcune cose condivisibili ma altre un po’ di pubblicità politica.

A mio parere per fermare l’emorragia dei residenti bisogna creare il lavoro, ricordiamo come il tessuto lavorativo si sia impoverito negli ultimi anni. Ricordo la presenza di attività come la Cite, l’Otam, la fabbrica di mattonelle, di alimentazione come la mostarda, il cantiere Spertini, il porto che tutto l’anno aveva ancorati gli yacht importanti. Ora si punta tutto sul turismo ma non è sufficiente.

A suo tempo qualcuno propose che il vecchio ospedale, di proprietà della regione ma pagato dai sammargheritesi, potesse essere volano di occupazione con le nuove tecnologie informatiche, ma si è preferito usarlo per la residenzialità come se a Santa non ci fossero già troppo seconde case.

Quando questo sindaco propone di aumentare i servizi bisognerebbe ricordare che il compito suo è già quello di fornire servizi, città pulita e sicura, marciapiedi e strade funzionante, città cablata, incentivi fiscali per chi porta lavoro, per quanto riguarda la video-sorveglianza ricordo che le prime telecamere furono installate circa vent’anni fa e fu uno dei primi comuni ad averle. Lo smart-working ha cambiato molto il modo di lavorare, ma l’amministrazione è stata in grado di intercettarlo con qualche azione politica?