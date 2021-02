Lavagna: “Anti-fascismo tutto l’anno contro i rigurgiti di estrema destra”

Da Officina Lavagnese, a firma Aurora Pittau e Guido Stefani, riceviamo e pubblichiamo

Officina Lavagnese, appreso quanto avvenuto di recente a Savona, provincia di nascita di Sandro Pertini, in cui un ventiduenne di ultradestra è stato arrestato per i suoi propositi di stragi addirittura anche nelle scuole e considerato quanto accaduto il 27 gennaio 2021 in Comune a Cogoleto, dove alcuni consiglieri di minoranza hanno espresso il loro voto sul bilancio utilizzando il saluto fascista, offesa intollerabile alla Memoria di questo Paese, alle vittime della lotta di Resistenza e dello sterminio nazista nei campi di concentramento, che proprio il 27 Gennaio l’Italia ricorda nel Giorno della Memoria, ritiene doveroso esprimere la propria preoccupazione.

Questi fatti e il comportamento di questi consiglieri, rappresentanti istituzionali democraticamente eletti, hanno offeso i cittadini e le istituzioni che si erano impegnati ad onorare all’inizio del loro mandato.

Doverosamente si ricorda che quanto avvenuto, ancora una volta, ci conferma quanto sia importante coltivare la Memoria, non abbassare mai la guardia e restare vigili e rigorosi contro i continui rigurgiti fascisti che prendono campo nel nostro paese.

Per questi motivi Officina Lavagnese ha presentato una mozione in cui si impegna il sindaco, la giunta e il consiglio tutto a:

• Esprimere solidarietà al Sindaco di Cogoleto e condannare il vile gesto dei tre consiglieri, che hanno dimostrato la loro totale incapacità di partecipare alla vita democratica, insultando la nostra Costituzione repubblicana.

•Chiedere le immediate dimissioni dei tre consiglieri, non più degni del ruolo a loro affidato.

• Far sì che sia data la più ampia diffusione e possibilità di firma alla proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista, denominata “Legge Antifascista Stazzema”, dal nome della città della Versilia, segnata da una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai nazifascisti nell’agosto del 1944, il cui Sindaco è presidente del comitato promotore. La legge nella sua proposta mira a punire chiunque faccia propaganda di contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, con la reclusione da sei mesi a due anni, aumentandola di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici, e rispetto alla legge Mancino mira a colpire precisamente determinate fattispecie di reato, configurando così pene certe, appurato che vi sono forme consolidate di propaganda fascista che restano impunite. La soglia minima da raggiungere è di 50mila firme, ed è possibile farlo entro il 31 marzo 2021.

• Rafforzare e promuovere ulteriormente azioni e politiche su questi temi per sensibilizzare tutta la cittadinanza attraverso un lavoro di rete con tutti i mezzi a disposizione, a livello locale e oltre, che coinvolga istituzioni, scuole, associazioni e cittadini, non solo per il “ Giorno della Memoria” e per il 25 Aprile ma durante tutto l’anno.