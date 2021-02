Finge di essere stato aggredito dalla ex, denunciato

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato ha denunciato ieri sera un genovese di 43 anni per il reato di simulazione di reato e procurato allarme.

Tutto nasce dalla chiamata alla Polizia del 43enne che chiede soccorso in quanto, a suo dire, l’ex compagna l’aveva colpito con un posacenere.

Una volta arrivati in via Ovada, gli agenti della Questura, unitamente a personale medico, hanno immediatamente capito, grazie alla testimonianza di un amico della coppia, che l’uomo, senza segni riconducibili ad un evento traumatico, aveva raccontato una cosa non vera.

Successivamente gli operatori hanno poi scoperto che il 43enne era stato già denunciato per atti persecutori proprio ai danni proprio della ex.