Cogorno: “Rifiuti, siamo d’accordo con la maggioranza”

La dura reazione dell’Assessore Sergio Segalerba alla nostra interrogazione sui rifiuti ci trova increduli e ci lascia perplessi. Ci chiediamo se l’abbia letta visto che lo scopo non era assolutamente polemico, né si voleva criticare l’operato dell’Amministrazione, ma è stata presentata con l’intento di chiarire la situazione dopo la proposta del Sindaco Metropolitano Bucci e di dare una risposta ufficiale in occasione del prossimo Consiglio Comunale.

Ribadiamo la nostra perplessità poiché la strada intrapresa dalla maggioranza ci vede assolutamente d’accordo. Nonostante i toni polemici e piccati, siamo comunque soddisfatti perché il cittadino ha avuto una corretta e completa informazione sul tema. Osserviamo, però, che nel bignamino redatto a nostro favore, dove lo stesso Assessore ha voluto puntualizzare e ricordare al nostro gruppo la cronistoria della vicenda rifiuti, che in tale relazione manca il primo pezzo: quando Partecip@TTIVA

al suo primo consiglio comunale nell’anno 2014 faceva notare come la percentuale della differenziata fosse scarsamente ferma al 26%.

Questa maggioranza ci chiede sovente spirito di collaborazione: è quello che vogliamo fare, ma questo non significa dover sempre tacere o evitare di far notare mancanze o possibili migliorie. Non siamo stati eletti per sedere passivi e silenziosi in Consiglio Comunale.

Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri comunali