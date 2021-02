Chiavari: “Dal piano investimenti al saluto fascista”

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo regionale del Partito Democratico riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di lunedì abbiamo tenuto finalmente il Consiglio Regionale sul Next Generation Eu. Una richiesta che i quattro gruppi di opposizione – Pd, Lista Sansa, Movimento Cinque Stelle e Linea Condivisa – avevano portato avanti sin da dicembre per fare il punto sul piano di investimenti più importante dal dopoguerra ad oggi per il nostro Paese. 750 miliardi nei prossimi cinque anni e 209 per l’Italia.



Quale prospettiva per la Liguria



Transizione ecologica, innovazione e digitalizzazione, equità sociale sono i tre assi su cui concentrare la nostra capacità di ripresa. E donne, giovani e riduzione delle disuguaglianze i tre obiettivi principali del Piano. Se scorrete le proposte che la Giunta regionale ha fatto, di questi aspetti non si ritrova granché. E questo sta comportando un ritardo di programmazione nel momento in cui avremmo bisogno di trasformare questi obiettivi in progetti concreti, in grado di attrarre finanziamenti e risorse e – soprattutto – di cambiare la nostra Regione.



In sintesi, e per non essere astratti, dire che il piano per la Liguria deve avere al centro le donne, significa azioni per l’occupazione femminile, sanità territoriale, una organizzazione scolastica e dei servizi per l’infanzia più capillare ed accessibile, l’attenzione ad azzerare i divari salariati tra donne e uomini, solo per fare alcuni esempi (ne ho discusso con l’Associazione Donne per la Politica in un incontro sul tema proprio questa settimana). Parlare di giovani, nella regione più anziana d’Italia, significa progetti per l’accesso alla casa, per il diritto allo studio, per l’edilizia scolastica, per il sostegno all’innovazione e all’impresa, per lo svecchiamento del personale della pubblica amministrazione. Parlare di riduzione di disuguaglianze, significa portare i servizi essenziali nelle periferie e nelle aree interne, garantire i diritti in ogni parte della Liguria, a partire dalla sanità e dai trasporti, garantire che la crisi non aumenti la differenza tra chi ce la fa e chi no, e che la transizione verde e l’innovazione sia per tutti, e non per pochi. Casa, lavoro, scuola, salute, cura del territorio, qualità dell’innovazione: il Next Generation EU è questo. E dovrà avere progetti di questa natura per trasformare le città, renderle accessibili e più vivibili, e creare lavoro per il futuro. Il lavoro di questi mesi doveva essere quello – nella nostra regione – quello di ripensarsi alla luce delle tre sfide che abbiamo – demografica, ambientale, economica – per contrastare il declino di una regione che da troppo tempo ha rinunciato a capire cosa vuole fare da grande, ed è sempre più divisa in due, tra chi ha rendite ma si può consentire una decrescita lenta, e chi invece è costretto alla decrescita infelice.



La discussione di lunedì è stato l’avvio di questo percorso: abbiamo presentato una serie di ordini del giorno come tracce di lavoro su cui impegnare la regione, e la richiesta di un percorso chiaro per provare a recuperare questo ritardo. Questa nostra sollecitazione ha prodotto un primo risultato, importante: la nascita, nei prossimi giorni, di una Commissione speciale sul Next Generation EU per la Liguria, una sede che possa diventare lo strumento di discussione e confronto permanente sui progetti nella nostra Regione. Che, auspico nasca al più presto e sia messa in condizioni di operare realmente, per recuperare quei ritardi di discussione pubblica e di programmazione di cui la Giunta Regionale si è resa responsabile.



La crisi di Governo



I ritardi e le preoccupazioni non sono solo sul nostro territorio. La crisi di governo, innescata da Italia Viva, ha prodotto questa settimana la formalizzazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio Conte, l’apertura delle consultazioni con le forze politiche e l’adozione di un primo passaggio – quello del cd. mandato esplorativo – al Presidente della Camera Roberto Fico. Che avrà il compito di verificare – tra le forze della maggioranza – lo stato della situazione, convergenze, proposte, assetti, idee per il futuro, e riferire al Presidente della Repubblica l’esito. Il tempo lungo a cui si sta assistendo, è la prova provata dell’insensatezza e dell’incomprensibilità dell’apertura della crisi, che all’esterno sembra più distante dalle urgenze del Paese. Aver rallentato – e non rafforzato – il lavoro del Governo in questa fase così delicata è una ferita importante, a cui bisogna porre rimedio al più presto.



Il saluto romano dei consiglieri di minoranza di Cogoleto



La nostra Regione ha vissuto un momento vergognoso, di onta e ferita alle istituzioni repubblicane, in questi giorni. Proprio durante la Giornata della Memoria 3 Consiglieri di minoranza, Fratelli d’Italia, Lega e Gruppo Misto, del Comune di Cogoleto hanno fatto il saluto romano mentre stavano votando la seduta di Bilancio del Comune. I tre sono stati denunciati dalla Digos, bene. Ma comunque vorrei fare un paio di ragionamenti sulla squallida vicenda.

Evidentemente i tre Consiglieri non hanno nulla di meglio da dire o da fare per attirare l’attenzione su di loro, saranno quindi felici forse di aver preso le prime pagine di tutte le testate giornalistiche e molti titoli online, ovviamente tutti in senso negativo coprendo loro di quell’onta di cui hanno coperto le istituzioni tutte e quell’aula, tra l’altro, intitolata a Sandro Pertini, ed è proprio per la vergogna che ogni rappresentante sano delle istituzioni dovrebbe provare, che abbiamo scritto al Prefetto, perché vengano presi seri provvedimenti nei confronti di un gesto che peraltro ha violato la legge italiana. Non si tratta di una goliardata, ma di un decadimento del valori repubblicani, della tenuta delle istituzioni e della memoria di questo paese. Se non si comprende fino in fondo questo aspetto, non sarà l’ultima volta che questo accadrà.

Le forze politiche – Fratelli d’Italia e Lega Nord – si sono dissociati dal comportamento dei loro eletti. Una dichiarazione necessaria e dovuta, che spero nelle prossime ore, però, venga sostenuta con un passo in più, altrettanto necessario, chiedendo le dimissioni di coloro che evidentemente non possono rappresentare la collettività, e nessuna parte politica che si riconosca pienamente nella democrazia repubblicana.

Gli incontri della settimana



Venerdì 29 ho partecipato a due incontri on line di cui volevo rendervi partecipi:



alle ore 17 sono stato invitato a parlare di Recovery Plan su Goodmorning Genova, insieme ai miei colleghi e capigruppo di opposizione Ferruccio Sansa, Gianni Pastorino e Fabio Tosi. Abbiamo potuto portare avanti il discorso su quanto il Recovery Plan sia un'occasione unica che non dobbiamo assolutamente perdere e di quanto abbiamo provato ad inserire nella discussione regionale attraverso il Consiglio Straordinario.



alle ore 18.30 era in collegamento con i colleghi del Partito Democratico Pippo Rossetti ed Enrico Ioculano, all'Eurodeputato Brando Benifei al Capogruppo della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, per un incontro organizzato dal PD imperiese, dall'Associazione Rinascimento dall'entroterra e dal circolo di Valle Imperio per parlare di entroterra, del suo sviluppo, di casa e lavoro.

Vaccini in Liguria



Era stato approvato all’unanimità del Consiglio Regionale un nostro Ordine del Giorno che inserisse tra le priorità vaccinali, quelli per i disabili e per gli operatori.

Ovviamente però, questo non può essere il solo passaggio che Regione Liguria mette in campo per la campagna di vaccinazione, ma dovrebbe stilare un vero e proprio progetto, chiaro e dettagliato, con delle date certe e dei percorsi sicuri, non delegando il tutto al Governo centrale e non limitandosi quindi solo a meri slogan elettorali.

Ad oggi questo documento così strutturato non è mai arrivato né in Commissione Sanità né in Consiglio per approfondimenti e integrazioni, ma è urgente che questo avvenga, e continueremo a sollecitarlo.



I prossimi incontri



Domani, martedì 2 febbraio, ci sarà Consiglio votante e saranno molte le pratiche all’ordine del giorno che andranno in discussione. Ve ne cito alcune: dal tema vaccini e personale sanitario alla centrale Enel della Spezia, all’educazione all’affettività all’impegno per il popolo Saharawi.

Mercoledì 3 febbraio alle ore 17 sarò in diretta con l’Associazione “Verità e Giustizia- Il Tigullio non dimentica” per l’inziativa “5 anni senza Giulio”. Parleremo della triste storia di Giulio Regeni, lo studente italiano torturato e ucciso cinque anni fa per volere del regime egiziano, insieme al Vice direttore di La Repubblica Carlo Bonini e a Roberto Pettinaroli, Andrea Lavarello, Valentina Ghio, Francesco Olivari e don Alberto Gastaldi. Vi lascio qui il link dell’evento

Come sempre ci diamo appuntamento per sabato alle ore 14.30 sulla mia pagina facebook per la consueta diretta settimanale