Quest’oggi i mezzi della ditta Biosystem hanno iniziato i lavori per la messa in sicurezza del Parco Rensi, l’area dove ieri mattina sono caduti 4 pini domestici. Sono ancora in corso le operazioni di rimozione degli alberi e delle ceppaie: predisposta anche la piantumazione di nuovi alberi, interventi che proseguiranno domani. Sul posto a seguire l’iter il consigliere Stefano Trocar. I lavori sono stati eseguiti in somma urgenza. Non sono state ancora accertate le cause del crollo.