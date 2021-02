Chiavari: concorso per raccontare il più bel gesto d’amore

Dalla dottoressa Linda Pennisi riceviamo e pubblichiamo

Se è vero che le difficoltà si superano con il sorriso, allora raccontare un gesto d’amore sarà un rimedio per questo triste momento della nostra comunità.

E’ stata più o meno questa l’idea che ha animato la Dott.ssa Linda Pennisi, titolare della parafarmacia BellezzaAttiva in via Col. Enrico Franceschi, quando ha ideato il concorso “il più bel gesto d’amore”

“In questo periodo difficile ho assistito ad innumerevoli gesti che hanno lasciato il segno nel mio cuore” – afferma la dottoressa Pennisi – “dare la possibilità alla mia clientela di raccontare le loro emozioni davanti a nobili azioni sarà un modo per condividere i sentimenti che ci fanno sentire più vicini”.

Il concorso consiste infatti nel raccontare un gesto di amore o altruismo al quale si è assistito e che è stato particolarmente significativo per la bontà e la generosità che ha trasmesso. La partecipazione è gratuita, infatti basterà recarsi nella parafarmacia BellezzaAttiva per ritirare il modulo entro il 13 febbraio. Una giuria esterna selezionerà il racconto più bello ed il vincitore si aggiudicherà un premio di 100 euro in prodotti extra-farmaco.

Questo concorso si aggiunge alle innumerevoli iniziative che la parafarmacia della dott.ssa Pennisi propone ai propri concittadini per stimolarli emotivamente e umanamente. Fra questi ricordiamo la “rottamazione dei medicinali scaduti”, per incentivarne il giusto smistamento e smaltimento, avvenuta l’anno scorso e che ha riscosso un grande successo.

Pensando a questo concorso ritornano alla mente le parole di Madre Teresa di Calcutta che spesso ripeteva “Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa.