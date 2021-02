Chiavari: all’Ecomomica una misteriosa lettera di Pertini

La Società Economica di Chiavari conserva una lettera che racchiude un mistero di Sandro Pertini. E’ datata Roma, 9 gennaio 1967 ed è indirizzata dall’allora direttore politico del quotidiano Il Lavoro all’amico e collega Vittorio Cavassa, chiavarese di adozione e direttore del Secolo XIX.

Una lettera che svela come Pertini, allora vice presidente della Camera, fosse stato sospeso dal sindacato dei giornalisti, ma alla “Ligure” non vi è traccia del provvedimento, né delle cause che lo determinarono. In passato Federico Canale, già caposervizio al Secolo Levante e membro dell’Economica, riteneva la missiva un prezioso gioiello ma non riuscì a trovare risposte. In poche righe Pertini dice quattro cose: l’espulsione dal sindacato che lo addolora; l’amicizia e la fiducia che ripone in Cavassa; i dissapori con Il Lavoro; l’amore per Genova.

Una lettera su cui, nella città della cultura, potrebbe svilupparsi un convegno.

Ecco il testo: “Mio caro Cavassa stamane dalle ferie ho potuto leggere la tua affettuosa e giustamente amara lettera e il telegramma che mi annunciava la mia espulsione dal sindacato.

La tua lettera mi ha commosso e persuaso; il provvedimento di espulsione mi ha addolorato anche se lo ritengo equo.

Ma tu non sai quale sia ormai la mia reale posizione al “Lavoro”.

Dovrei andarmene, o meglio avrei dovuto andarmene già da tempo e se questo non ho ancora fatto e non faccio adesso, è per non creare altri guai al Partito, ne ha già troppi e per non restare staccato completamente dalla mia Genova. A voce potrò spiegarti meglio questa mia situazione che ogni giorno diventa sempre più insostenibile.

Come vedi mio caro e buon amico ancora una volta ti ho parlato a cuore aperto. Ti prego di tenere con te questo mio sfogo. Spero di rivederti presto. Auguri fervidi a te e ai tuoi cari. Ti abbraccio, Tuo Sandro Pertini

Sandro Pertini