Camogli: via Colombo, prevista una deviazione

Ieri abbiamo pubblicato un report fotografico sui lavori per realizzare i box privati e interrati sotto via Colombo. Un nostro lettore, Giorgio Casciscia, ha manifestato dubbi. Cerchiamo di chiarirli.

Lo scavo in direzione via 20 Settembre deve essere ancora completato. Dovrà arrivare in corrispondenza del muro in cemento al confine con la ferrovia o con il piccolo cerchio che indica la rotatoria.

I veicoli che arrivano da via 20 Settembre, per percorrere via Colombo dovranno effettuare una deviazione verso destra fino a sfiorare il marciapiedi del palazzo della posta e poi immettersi nella rampa (nel progetto destinata a verde) che li immetterà nella nuova via Colombo e poi in piazzale Matteotti e via Bettolo. La viabilità sarà organizzata in conseguenza a questa nuova situazione.



La zona dove verrà ampliato lo scavo

Via Cuneo