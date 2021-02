Camogli: “San Valentino”, le 20 poesie d’amore selezionate

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera Promozioni, ufficio stampa di “San Valentino … Innamorati a Camogli”, riceviamo e pubblichiamo

La Rassegna Poesie d’Amore

È un’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli. Con il patrocinio Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli.

Da sabato 6 per tutto il mese di febbraio 2021 (se la situazione epidemiologia non ne consentisse lo svolgimento, si rimanderà a data da destinarsi)

Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, “San Valentino … Innamorati a Camogli” è promossa dall’Associazione Commercianti ed Operatori turistici e Comune di Camogli, organizzata fin dal suo inizio da Dimensione Riviera promozioni.

Evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolge i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli. Fra questi, saliti alla ribalta nazionale, il piatto ricordo di San Valentino a Camogli, ogni anno dalla diversa immagine con un successo tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, la rassegna poesie d’amore che da anni vede arrivare a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere, il concorso fotografico I Love Camogli. E ancora i cuori e nodi d’amore sulla rete, tessuta in fibra naturale dai pescatori dove gli innamorati annodano i cuori rosso fuoco, la rassegna Poesie d’amore, il percorso degli innamorati, la pioggia di cuori al gazebo artistico … Rispetto alle passate edizioni sono stati previsti necessari adeguamenti per garantirne la realizzazione seguendo le normative anti Covid e rivisti anche alcuni appuntamenti collaterali che al momento attuale non potrebbero essere svolti con la necessaria sicurezza, rimandando al prossimo febbraio gli aggiornamenti del caso.

Particolarmente seguita fra gli eventi culturali è la “Rassegna Poesie d’Amore”, che quest’anno ha visto arrivare oltre 700 composizione dai più diversi luoghi. Fra tutte le pervenute, la giuria (composta da Mario Peccerini, Federica Lamera e Giulia Pirchi, coadiuvati da Luciana Sirolla presidente Ascot con il supporto Daniela Bernini ufficio stampa e comunicazione), ha scelto le 20 poesie che riceveranno l’attestato di “Opera selezionata” e che da sabato 6 febbraio 2021 saranno stampate in artistici poster esposti sul molo del porticciolo di Camogli, nelle frazioni di Ruta e San Rocco ed in via Repubblica, location che garantiscono la migliore visibilità alla rassegna. Il “Premio Speciale” della giuria quest’anno è stato assegnato alla poesia L’amore delle piccole cose firmata da Alessio Bruzzone di Genova. L’autore riceve l’importante realizzazione artistica raffigurante un veliero in cristallo sospeso tra terra, mare e cielo simbolo della Città di Camogli, borgo marinaro noto proprio come “Città dei mille bianchi velieri”. La giornata delle premiazioni, prevista domenica 14 febbraio, è stata posticipata a data da convenire.

14 FEBBRAIO (Sonia Vatteroni – La Spezia)

DEDICA (Adriano Gasperi – Las Palmas di Gran Canaria – Spagna)

CHE GIOIA ESSERE ATTESA (Mariagrazia Carraroli – Campi Bisenzio – Firenze)

IMMAGINE D’AMORE (Maria Elisabetta Vuillermoz – QUART – Aosta)

L’AMORE DELLE PICCOLE COSE (Alessio Bruzzone – Genova) PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

AMORI IMPOSSIBILI (Mattia Negri – Sossano – Vicenza)

MISCUGLI e MISCELE (Alessandro Graziani – Forlì)

AEROPLANINI (Antonio Ivor Boatti – Brusimpiano – Varese)

FEDE (Clara Pitocchi – Calvi Risorta – Caserta)

EPPURE (Francesca Canu – Genova)

FARFALLE A CATINELLE (Roberto Marzano – Lavagna – Genova)

ESTEMPORANEITA’ (Michele Della Porta – Nocera Inferiore – Salerno)

STAGIONI D’AMORE (Stefania Di Vita – Paesana – Cuneo)

HAIKU (Emanuel Fatello – Torino)

CARAMELLO FONDENTE (Ilaria Gatti – Albese con Cassano – Como)

MA NON MUTO (Rita Anders – Argenta – Ferrara)

IL SENSO GIUSTO (Marco Fusi – Nova Milanese – Monza e della Brianza)

A-MO-RE (Giacomo Candoni – Vicenza)

RICORDO (Albini Domenico – Manciano – Grosseto)

RIMPIANTO (Marco Oreste Marelli – Nebbiuno – Novara)

“Premio Speciale”

L’AMORE DELLE PICCOLE COSE

Nel tuo darmi la mano in auto

Nel tuo solito “scusa il ritardo”

In quel tuo rubare coperte

Nelle tue lacrime incerte

Nel tuo “scrivi quando arrivi”

In tutti i tuoi sorrisi

Nel tuo “no grazie non ho fame”

Per poi “me lo fai assaggiare?”

In quel tuo cantare a bassa voce

Nel “mi porti al mare anche se piove?”

In tutta questa ordinarietà

Trovo amore, felicità

(Alessio Bruzzone – Genova)

www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it