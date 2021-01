Val d’Aveto: frattura gamba, soccorso scialpinista 44enne

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Ligure Relazioni Esterne riceviamo e pubblichiamo



Intervento del soccorso alpino Liguria oggi a Santo Stefano d’Aveto dove uno scialpinista che stava rientrando in paese è scivolato procurandosi una sospetta frattura di una gamba.

L’uomo, 44 anni di Sassello, è stato soccorso sulla pista rossa che scende verso la partenza della seggiovia.

L’uomo è stato raggiunto dai tecnici del soccorso alpino e dai carabinieri che erano in servizio sulle piste per assistenza ad una gara.

Con il toboga lo scialpinista ha raggiunto Rocca d’Aveto dove è stato caricato sull’ambulanza della Croce Rossa di Santo Stefano che in questi minuti lo sta trasportando al pronto soccorso di Lavagna.