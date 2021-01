Tigullio: “Oltre 22 milioni, un grazie al commissario Toti”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

“Gli oltre 22 milioni di euro assegnati dalla Regione al Tigullio nel riparto dei fondi nazionali di protezione civile per i danni causati dalla mareggiata e dal maltempo dell’autunno 2018 rappresentano una cifra importante ai fini della messa in sicurezza delle nostre coste e dei nostri borghi. In mezzo a tante voci che fanno a gara per arrogarsi il merito di questi finanziamenti, credo sia doveroso sottolineare l’attenzione dimostrata dal presidente Giovanni Toti, nella sua veste di commissario straordinario per l’emergenza, e dall’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, che ha coordinato lo straordinario lavoro svolto dagli uffici. Ora la sfida per le Amministrazioni comunali destinatarie dei fondi, che a loro volta hanno dimostrato una rilevante efficacia progettuale, sarà quella di riuscire ad aggiudicare i lavori entro il prossimo 31 dicembre, salvo eventuali proroghe connesse alla pandemia. Da ultimo sarà necessario che questo piano di riparto dei fondi sia validato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed abbia così il via libera definitivo. Desidero infine esprimere la mia soddisfazione per il grande lavoro di squadra del territorio, che ha portato al raggiungimento di un risultato così importante”.

È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.