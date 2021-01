Sestri: riapre Palazzo Fascie con MuSel e biblioteca civica

Da Mediaterraneo Servizi, Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo



Il MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante riapre al pubblico dall’1 febbraio: il museo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 e chiuso il sabato e la domenica, come previsto nel DPCM 14 Gennaio 2021. Al fine di poter garantire una visita in sicurezza e serenità, il Museo e Palazzo Fascie adottano tutte le misure necessarie (sanificazione degli ambienti, percorsi semplificati e indicati tramite apposita segnaletica, avvisi con le regole di comportamento ripetuti sia all’ingresso sia ai piani) e ai visitatori sarà chiesta la massima collaborazione nel rispettare le misure obbligatorie (utilizzo della mascherina, corretta sanificazione delle mani all’ingresso, rispetto della distanza fisica).



Per favorire la visita infrasettimanale, in questo periodo comunque particolare per tutti, il MuSel ha deciso di ridurre il biglietto di ingresso da 5 euro a 3 euro a persona, per cui nelle prossime settimane di riapertura chiunque voglia potrà visitare il Museo Archeologico e della Città con ticket promozionale a 3 euro. Ma si prevede anche una nuova promozione in occasione di San Valentino, nonché un nuovo tema da sviluppare sui social network: vi aspettiamo! Al momento non sarà necessaria la prenotazione per la visita, ma l’ingresso è limitato a dieci persone per piano.



In zona gialla anche le biblioteche riaprono le aule studio: per usufruirne è necessaria la prenotazione. Sarà possibile prenotarsi per il turno mattutino (9-13) oppure per quello pomeridiano (15-19) per garantire una maggiore rotazione degli spazi. Sarà obbligatorio tenere la mascherina per tutto il tempo di permanenza in biblioteca e sedersi esclusivamente nei posti assegnati dal personale. Le postazioni verranno igienizzate fra un turno e l’altro e sarà garantito il ricambio d’aria. Continua regolarmente il servizio di prestito e non sarà più necessario prendere appuntamento per ritirare o consegnare i libri. In zona gialla la biblioteca di Sestri Levante sarà chiusa il sabato, come disposto dal DPCM 14 gennaio 2021.

Per appuntamenti e informazioni scrivere all’indirizzo mail biblioteca@comune.sestri-levante.ge.it o telefonare al numero 0185-478500 (Sestri Levante) o 0185-478423 (Riva Trigoso), specificando per quale biblioteca si prende appuntamento.