Riomaggiore: iniziato il rinfoltimento della diga

di Guido Ghersi

A Riomaggiore, nelle Cinque Terre, da un paio di giorni è iniziato il rinfoltimento della diga frangiflutti a protezione della scogliera nella zona della marina.

Pertanto la Capitaneria di Porto della Spezia ha emesso un’apposita ordinanza per consentire i lavori in sicurezza alla società incaricata delle opere. Infatti fino a domenica 28 febbraio, nelle zone interessate dalle operazioni sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca e la balneazione nonché qualsiasi attività marittima, anche subacquea, diverse dai lavori autorizzati. Invece per navi e natanti in transito, l’obbligo e di tenersi almeno ad una distanza di

50 ml. dai mezzi dell’impresa operante.

I lavori, si sono resi necessari a seguito della mareggiata avvenuta alla fine del 2019, con le onde che avevano scalzato alcuni tratti della scogliera.