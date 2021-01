Recco-Chiavari: Volpi cederebbe lo Spezia Calcio alla Dell

Abbiano riferito ieri delle voci, circa la cessione da parte dell’imprenditore recchese Gabriele Volpi, patron dello Spezia Calcio e della Pro Recco Pallanuoto, circa la cessione delle quote di maggioranza dello Spezia calcio a un gruppo Usa.

A tale proposito si vocifera della Dell come nuovo azionista di maggioranza dello Spezia. La Dell Inc. (stilizzato Dell) è una multinazionale statunitense, tra le più importanti al mondo nella produzione di personal computer e di sistemi informatici con sede a Round Rock, nel Texas. La Dell sviluppa, vende, ripara e supporta computer e prodotti e servizi correlati. L’ azienda, che prende il nome dal suo fondatore, Michael Dell, ha oltre 165.000 dipendenti negli Stati Uniti e in tutto il mondo. È una delle più grandi società di prodotti per PC al mondo. Secondo i dati del 2016, Dell aveva circa 101 800 in tutto il mondo per un fatturato totale di 54,9 miliardi di dollari.