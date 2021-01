RASSEGNA STAMPA. Difesa territorio, arrivano 22 milioni

Oggi, domenica 31 gennaio, auguri a Giovanni. Oggi l’ultimo dei giorni della merla, secondo la leggenda i più freddi dell’anno. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: sbottare (prorompere in modo improvviso e violento in un moto impulsivo non più contenibile). Proverbi: “Il diavolo fa le pentole, non i coperchi”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. “Protezione civile: 22 milioni nel Tigullio; 14 a Chiavari; 2.500 a Lavagna e Sestri Levante; altri fondi a Moneglia, Ne; San Colombano; Rapallo esclusa”; “A Portobello arrivano 2,5 milioni per mettere la baia in sicurezza”. Zona gialla: “Piscine e palestre sempre al palo, i gestori a Toti ‘Fateci lavorare'”: “Riaprono le porte dei musei tranne a Chiavari e Rapallo”; “Le biblioteche riaprono le porte al pubblico”. “I bar preparano il gran ritorno, ma le regole vano rispettate”; “Amt da domani potenzia le corse” . Covid: “Tredici contagi, vaccinate 150 persone”; “Assembramenti, raffica di controlli ; sanzionati locali”.

Moneglia: migliorie alla rete idrica, Lemeglio stop alla strada. Chiavari: il Comune cerca custodi per parchi e guardini. Chiavari: semaforo in via Groppo per tutelare ciclisti e pedoni. Chiavari: 5 anni senza Giulio Regeni.

Rapallo: balneari e hotel, scintille nel centrodestra (Commento. E le opposizioni gongolano). Rapallo: compie 100 anni la maestra Adelaide Gatti. Rapallo: muore nel sonno Sandra Bracco, 49 anni. Santa Margherita Ligure: mensa scolastica, ritocco al menu dopo le proteste.

Camogli: San Valentino premia la foto di una ferrarese. Recco: la focaccia arriva nei supermercati. Recco: A-12, settimana di passione in Riviera.

Santo Stefano d’Aveto: bene la prima sulle piste. Santo Stefano d’Aveto: indagine Anac sull’incidente a Drago.