Rapallo: nuovo look, la parola passa ai privati

Le tensioni nella maggioranza rapallese dimostrano, come avevamo scritto, che la corsa alla poltrona da sindaco è già iniziata. In città tuttavia l’attenzione è attratta dal fatto che, dopo i molti cantieri per lavori pubblici, siano ora attivi quelli aperti da privati. Nella sola piazza 4 Novembre i bagni Lido Flora stanno effettuando le palificazioni per costruire l’annunciata piscina; ai Cavallini è in costruzione il muovo ‘solarium’ al posto di quello distrutto dagli yachts lanciati dai marosi contro il litorale nella terribile notte tra il 29 e 30 ottobre 2018.

Dopo anni di assurdi veti, sono intanto iniziati sia i lavori di riqualificazione all’ex hotel Savoia, sia agli alberghetti di via Gramsci che daranno una nuova felice impronta alla città. A marzo intanto è prevista la ricostruzione della diga foranea del porto che per essere sicura aumenterà la massicciata a mare: lo stesso scalo, grazie a capitali privati, diventerà più appetibile ai clienti internazionali.

Il sindaco Carlo Bagnasco è solito sottolineare come gli investimenti privati arrivino a Rapallo perché la giunta è credibile e stabile. Nonostante il fuoco amico.

Qui nascerà la piscina dei Bagni Lido Flora

Il nuovo solarium dei bagni Lido Flora

Il cantiere dell’ex Albergo Savoia

Gli alberghetti di via Gramsci, abbandonati da anni allo sfacelo

Uno dei tre alberghetti

Due edifici saranno trasformati in lussuosi appartamenti, il terzo ospiterà un albergo