Rapallo: niente contributi dalla Regione ed è polemica

Nel Tigullio orientale Sandro Garibaldi e Antonio Segalerba, si contendono il merito di avere portato a casa un buon gruzzoletto di milioni dalla Protezione Civile; a Chiavari addirittura 14 milioni.

A Rapallo i danni della mareggiata 2018 sono stati notevolissimi con la passeggiata distrutta dagli yacht lanciati da cavalloni alti dieci metri e mezzo; la zona di via Avenaggi e la zona del Castello dei Sogni messe ko; così come la passeggiata che a San Michele unisce Trelo a Prelo. Per quei danni l’amministrazione comunale ottenne poco più di 10.000.000: per dragare il golfo il cui fondale, riempito di detriti, si è alzato creando difficoltà alla navigazione; per mettere in sicurezza il muro della spiaggia degli Archi che sostiene la provinciale 333; per rifare la scala per la spiaggia dei Sogni.

Rapallo tuttavia quest’anno era convinta di poter ottenere il 1.500.000 euro per mettere in sicurezza l’incantevole passeggiata di San Michele. E ci si chiede come mai quei soldi non sono arrivati. Rapallo non ha gli angeli custodi su cui può contare Chiavari? Non piace il sindaco Berlusconiano? Domande solo provocatorie. Giovanni Toti ha voluto essere presente a Rapallo anche per la presentazione dei lavori sul porto. Forse, nonostante precedenti richiami, lui che conosce l’uso delle parole cercherà che anche altri imparino ad usarle.

Carlo Bagnasco e Giovanni Toti