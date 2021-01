Portofino: appuntamento con San Giorgio e poi si parte

Con l’arrivo, a mezzanotte, della zona gialla, c’è già molta euforia. Occorre però ricordare che il decreto varrà per due settimane e poi, se i parametri non rientreranno nei limiti previsti, si potrebbe tornare in arancione. Ma intanto sono molti a pensare che a Pasqua (4 aprile) la Liguria potrà ospitare liberamente i turisti.

Certamente il civile comportamento dei cittadini aiuterà a raggiungere il traguardo e la settimana che precede la Pasqua potrà marcare il ritorno alla normalità.

Portofino avrà gli alberghi finalmente aperti, yacht ormeggiati al molo e turisti a scattrsi selfie in piazzetta. L’inizio ufficiale della bella stagione, avverrà però venerdì 23 aprile, festa del patrono San Giorgio, con l’accensione del falò in piazzetta alle 21 in punto.

Lo scorso anno in piena pandemia e blockdown, per non interrompere la secolare tradizione del falò, era stato il sindaco Matteo Viacava a realizzare la pira e allo scoccare delle 21 (dal campanile della chiesa di San Giorgio perché quello di Divo Martino era fuori uso per i restauri) accese il falò nella piazzetta deserta (vedi foto in basso).

Il sindaco Matteo Viacava e il falò 2020