Nuoto/ ‘Leoni’ della Rari Camogli, buoni risultati a Lavagna

Dalla Rari Nantes Camogli riceviamo e pubblichiamo

Si è disputata presso la piscina di Lavagna la seconda prova di qualificazione al campionato italiano giovanile del settore nuoto.

In questo lungo weekend di gare, pomeriggio di venerdì, sabato e domenica i nostri leoni marini hanno disputato diverse prove, cimentandosi anche in distanze inusuali per loro.

I ragazzi impegnati sono stati:Antonaz Michela 100 SL,

Antonucci Viola 50 SL,

Conforto Matilda 200 SL e 100 SL,

Cosmello Greta 50,100,200 SL e 100 MX,

Machi Anna 50,100 Ds e 50 SL,

Machi Elena 50 e 100 SL e 50 ds,

Terrile Sofia 50 df, 100 e 200 MX,

Valcini Nicolò 100 SL.

Buone le prestazioni cronometriche, nonostante qualche errore come condotta di gara, o partenze e virate e conseguenti apnee, particolari di cui i tecnici Adorno e Oliva ribadisco necessitino di attenzione all’ interno di ogni sessione di allenamento, nonostante ciò si congratulano con i propri atleti per l’ impegno sempre più costante nonostante tutte le difficoltà di quest’ ultima stagione .

Grandi Leoni!!!