Ne: “Oltre un milione per mettere in sicurezza l’abitato”

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

“Oggi è un grande giorno per il Comune di Ne”- è con questa dichiarazione che l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Ne, Fabrizio Podestà, annuncia il nuovo finanziamento regionale ottenuto, dell’ammontare di Euro 1.169.000 (un milione e centosessantanove mila Euro). E,’ infatti, di ieri, sabato 30 Gennaio 2021, la notizia della firma da parte del Presidente della Regione Liguria e Commissario Straordinario per l’emergenza, del Piano di Riparto dei fondi di Protezione Civile per l’annualità 2021. Il piano sarà inviato dalla Regione Liguria al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per il via libera definitivo.

“Questo nuovo finanziamento – spiega l’Assessore ai lavori pubblici- unito a quello ottenuto lo scorso anno (1.690.000,00 Euro) permetterà di mettere in sicurezza tutto l’abitato di Conscenti e il quartiere San Lorenzo, con un ulteriore intervento sull’alveo del torrente Garibaldo nel tratto a monte del centro abitato di Conscenti, oltre il Campo Sportivo, verso Chiesanuova; anche l’impianto sportivo passerà, così, dall’attuale zona rossa, quindi a forte rischio alluvionale, a zona bianca”.

“Questa è una buonissima notizia per il Comune di Ne e una grande soddisfazione per la mia Amministrazione – afferma in Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi. I miei complimenti vanno in primo luogo all’Assessorato e agli Uffici ai lavori pubblici di Ne, per l’eccellente lavoro svolto, dai proficui ed evidenti risultati, e agli organi regionali, dagli assessori ai consiglieri, che si sono dimostrati particolarmente sensibili alle nostre problematiche e criticità territoriali.