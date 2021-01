Lettere/ “Camogli: box privati, c’è qualcosa di strano…”

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

I lavori per la realizzazione dei boxes interrati nell’ex scalo ferroviario procedono celermente.

Purtroppo, però, solo dal lato dei Giardini Chiesa.

Dal lato della rotatoria invece, come si può ben vedere dalle foto allegate, persiste da molto tempo una voragine, priva di qualsivoglia struttura portante.

Per carità, io non sono un esperto di edilizia ma la situazione mi lascia perplesso perchè sembra difficile capire come si possa realizzare, in quel punto, una copertura che consenta la definitiva e agognata riapertura di Via Colombo.

Ci sono forse problemi nella paratia di contenimento a monte?

In vero, è curioso (quando non preoccupante) che la zona con i pali trivellati sia perennemente impregnata di acqua anche quando non piove e addirittura, quando piove forte, appaiano sulla parete notevoli infiltrazioni, con evidenti zampilli di acqua!

Appare plausibile che la vastità dello scavo effettuato abbia intercettato sorgenti o falde sotterranee, con conseguenti sfoghi erroneamente imprevisti.

Posto che il condominio in cui abito ha già subito gravi danni al proprio impianto fognario a seguito di infiltrazioni di boiacca durante i limitrofi lavori di palificazione e che tuttora, nell’intercapedine del palazzo, si manifestano continui scrosci d’acqua, ritengo necessario che i responsabili dell’Ufficio Tecnico comunale ed i vari Assessori interessati intervengano tempestivamente per il controllo ed il monitoraggio dei lavori in atto, prima che si verifichino altri gravi pregiudizi per la comunità.