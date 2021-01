Chiavari: primo campionato social sportivo

Dall’ufficio stampa del Centro Sportivo Italiano di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Chiavari, organizza il primo campionato social sportivo. Un evento unico nel suo genere per il Tigullio e non solo.

I Settori Giovanili di tutte le società sportive del Tigullio sono invitate ad iscriversi per dar vita alla competizione dell’anno.

In questo periodo, così particolare, lo sport vuole rimanere vivo e noi vogliamo offrirvi la possibilità di divertirvi con noi.

Da sempre il Csi è sport per la comunità ed oggi l’unico modo per stare uniti è la condivisione di questa grande passione, passione che accomuna ognuno di noi anche giocando virtualmente.

Ogni società, di qualsiasi sport, affiliata al Csi e non, può partecipare gratuitamente alla sfida social inviando un video che riprende l’attività svolta dai propri giovani atleti.

Di settimana in settimana, in base ad un calendario ed alla suddivisione per specialità sportive, saranno caricati eventi con i video ricevuti, con le singole sfide da votare tramite la scelta dell’emoticon assegnata sulla pagina Facebook del Csi Chiavari.

Si tratterà di mandare un singolo video con l’esercitazione svolta sul campo di allenamento e successivamente sarà caricato per ottenere la votazione degli utenti.

Al termine delle gare in calendario verranno decretate le squadre che parteciperanno alle semifinali per poi accedere alla finalissima.

Alla squadra vincitrice il campionato di competenza, il Comitato di Chiavari recapiterà materiale sportivo utile per le attività sportive.

L’iniziativa è aperta a tutti gli sport.

Ulteriori informazioni sono reperibili contattando i responsabili:

Cristiano Magri cell. 3313905278

Cristiano Simonetti cell. 3204731980