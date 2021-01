Brugnato: sicurezza pedoni con nuovi attraversamenti

di Guido Ghersi

Brugnato, comune guidato dal sindaco Corrado Fabiani, ha concluso i

lavori per la realizzazione di tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati nelle vicinanze di altrettanti tre punti critici della strada provinciale che attraversa il centro urbano.

Il primo in Via San Lazzaro al fine di proteggere il più possibile l’ingresso al paese; il secondo davanti all’ufficio postale e il terzo posizionato all’altezza della strada che porta alle scuole e al poliambulatorio.

In seguito, il Comune ha intenzione di installare altri dossi al fine di rallentare la velocità del traffico veicolare soprattutto a tutela dei pedoni. Costo dell’operazione 20mila euro, la metà dei quali finanziati dalla Regione Liguria.