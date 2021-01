Borghetto Vara: al via un progetto di comunità

di Guido Ghersi

L’amministrazione comunale di Borghetto Vara, guidata dal sindaco Claudio del Vigo, ha varato un progetto di comunità a favore delle famiglie e dei soggetti in condizioni di fragilità. Il progetto è frutto della collaborazione tra il Comune e la locale Croce Verde. Il servizio mira a ridurre i disagi in un periodo storico in cui la pandemia ha ulteriormente penalizzato le persone che più di altre si trovano a vivere in condizioni di vulnerabilità.

Il Comune e la pubblica assistenza hanno diffuso anche un volantino dove è spiegato che: “Tutti siamo a conoscenza di quanto questa situazione abbia aumentato il disagio e il sociale isolamento degli individui e per questo sono state individuate alcune modalità di sostegno ai residenti”.

Eccole: la consegna a domicilio dei medicinali e di pasti caldi nonché della spesa alimentare. Attivato anche un servizio di taxi a chiamata. Per accedere a tutti questi servizi, le persone interessate dovranno compilare un apposito modulo da ritirare presso il Comune e consultabile anche sul sito internet istituzionale, da riconsegnare entro venerdì 5 febbraio. Per info il telefono del Comune è 0187 894121.