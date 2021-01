Stupisce ad Avegno il capannone deserto e inutilizzato da anni a due passi da Recco. Un tempo ospitava una fabbrica di profumi, poi sembrava diventasse la sede ideale per i carabinieri del Golfo Paradiso. Ma sembra che Recco si fosse opposta perché avrebbe perso (per pochi metri) la stazione. La nuova sede, sistemata nell’ex pretura, dove in estate si muore dal caldo nel caso il climatizzatore si guastasse, non non è certo migliore di questa. E intanto il capannone resta inutilizzato.