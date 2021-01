Bus: le novità in Fontanabuona, Recco e Chiavari

Dall’ufficio stampa di Amt riceviamo e pubblichiamo

Si informa che da lunedì 1 febbraio nel Golfo Paradiso e in Fontanabuona

verranno effettuate le seguenti variazioni al servizio: Inserimento di una

nuova corsa in partenza da Colle Caprile alle ore16.15 in direzione

Lumarzo (in coincidenza con la corsa della linea 76 proveniente da Genova

/ Recco). Inserimento di una nuova corsa in partenza alle 16.32 da Lumarzo

per Colle Caprile in coincidenza con la linea 76 in partenza alle ore

17.00 per Recco / Genova.

Si informa che sono state effettuate modifiche al servizio sulla linea 46

in modo da facilitare il percorso casa – scuola per gli studenti di

Lavagna. Nello specifico verrà istituita una corsa diretta alle ore 8:30

da Piazza Cordeviola per Chiavari Piazza Caduti di Nassiriya mentre la

corsa delle 14:30 da Piazza Cordeviola per Santa Giulia, Sorlana, Barassi,

Cavi verrà posticipata alle ore 14:45. Si ricorda che da lunedì 25 gennaio

è stato predisposto un piano di potenziamento del servizio di trasporto

provinciale per la ripresa della didattica in presenza per le scuole

secondarie di secondo grado.

Si informa che il capolinea della linea C2 di Chiavari è stato spostato in

Piazza Roma angolo Via Vittorio Veneto.