Recco: rigenerazione urbana, Civica sollecita regolamento

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo

Nel 2018, su iniziativa di Marcello Napoli e Veronica Raiola, il Consiglio comunale aveva approvato una mozione che impegnava il sindaco e l’amministrazione ad avviare l’iter per l’adozione di un “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani “.

Al fine di assegnare concreta attuazione a quanto deliberato dal Consiglio comunale, Veronica Raiola e il sottoscritto avevano predisposto uno schema di regolamento che si ispirava alle linee guida suggerite da Anci e che in alcune sue parti recepiva la disciplina già adottata dal Comune di Bologna a febbraio del 2014.

La conclusione del passato ciclo amministrativo ha impedito la trattazione della proposta di deliberazione.

Civica ha invitato il sindaco a farsi parte diligente per giungere all’approvazione di un Regolamento che, in armonia con il principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione e con l’art. 82 dello Statuto comunale, preveda e disciplini le forme di partecipazione dei cittadini alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione del patrimonio urbano.