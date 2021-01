Recco: conferimento rifiuti, ampliati i servizi a tutela dell’ambiente

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Recco si ampliano le opportunità per conferire correttamente i rifiuti. A conclusione dei lavori di riqualificazione, lunedì 1° febbraio diventa operativo il nuovo servizio offerto dalla Cabina Loderini, l’isola ecologica in pieno centro, allestita con postazioni dedicate dove le famiglie e le utenze non domestiche potranno consegnare piccoli elettrodomestici, rifiuti pericolosi e altri materiali. Inoltre, si rinnova anche il servizio Ecovan, il camioncino Amiu, predisposto per la raccolta di rifiuti ingombranti, grandi e piccoli elettrodomestici di provenienza domestica, con le nuove postazioni programmate sabato 6 febbraio in piazzale Ricina e sabato 20 febbraio in piazzale Megli, dalle ore 8 alle ore 11. In piazzale Olimpia e in piazzale Europa l’Ecovan tornerà rispettivamente il 1°sabato e il 3° sabato del mese di marzo.

“Con il restyling della Cabina Loderini e l’ampliamento delle postazione di Ecovan adottiamo un servizio di raccolta dei rifiuti più efficace ed efficiente, che permette anche di riciclare una maggiore quantità di materiali. Stiamo stringendo un patto di collaborazione con i cittadini, per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti per il bene dell’ambiente e il miglioramento del decoro urbano” osservano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Di seguito i giorni e gli orari di accesso alla Cabina Loderini:

Lunedì dalle ore 10.30 alle 11.45 – dalle 17 alle 18

Mercoledì dalle ore 10.30 alle 11.45

Venerdì dalle ore 10.30 alle 11.45

Sabato dalle ore 10.30 alle 11.45 – dalle 17 alle 18

Domenica dalle ore 10.30 alle 11.45 – dalle 17 alle 18.