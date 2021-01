RASSEGNA STAMPA. Zona gialla, ma nuovo allarme nelle Rsa

Oggi, sabato 30 gennaio auguri a Martina. Secondo dei giorni della merla che la leggenda ritiene i più freddi dell’anno. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: pipa (strumento per fumare costituito da un fornello e un camino; la quantità di tabacco contenuta nel fornello; nell’industria vetraria lo strumento in metallo con bocchino in legno che permette al vetraio di soffiare e dare forma alla materia; pianta perenne rampicante; in linguistica segno anticirconflesso; anfibio simile a un rospo diffuso in America latina). Proverbi. “Ogni uccello canta il suo verso”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “Nuovo allarme nelle Rsa”; “Docente positiva, ma la classe non sarà messa in quarantena”; “Lavagna, Radio Club Levante presidiano il Comune. Covid economia: “Zona gialla, sollievo per i locali”; “Saldi mai così attesi”.

Moneglia: luci di prova sostituite in galleria. Sestri Levante: imbrattano negozio per incassare l’assicurazione. Chiavari: bollo auto alle Poste. Chiavari: casello A-12 chiuso per 5 giorni. Chiavari: hashish, aumentano prezzo e diffusione, consumatori già a 13 e 14 anni. Chiavari: i ragazzi della Alpi studiano la città sostenibile. Chiavari: palestra all’aperto lungo l’Entella. Chiavari: lunedì asilo chiuso per lavori edilizi. Chiavari: Pomeranz, sarà la Filarmonica a custodirne l’eredità.

Rapallo: installate quattro telecamere per fissare le targhe dei veicoli che entrano o escono dalla città. Santa Margherita Ligure: il covid non frena i donatori. Portofino: al via il progetto di educazione ambientale.

Camogli: teatro Sociale, nuova governance e sponsor. Camogli: scuole elementari e medie, telefoni e web fuori uso. Recco: si è spenta Licia Plan. Recco: studenti del Nicoloso dedicano il loro giornale a Regeni.

Val D’Aveto: nel fine settimana si torna a sciare.