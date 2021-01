Rapallo: “Situazione balneari, siamo preoccupati”

Dal Circolo del Partito Democratico Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni si è ritornati a parlare del “caso” Balneari, come si sa la categoria è in agitazione visto le ultime notizie che non sembrano certo esserle positive.

Come circolo PD avevamo già a suo tempo scritto ed espresso la nostra solidarietà alla categoria per tutti i danni che in questi ultimi due anni, le forti mareggiate, avevano creato e con la pandemia da covid-19 la situazione si è peggiorata.

Pensiamo che senza voler fare delle facili polemiche, senza voler cavalcare una protesta solo per averne un ritorno elettorale, bisogna ascoltare e cercare di trovare delle soluzioni.

Intanto verificare il perché vi sia ancora qualche stabilimento che non ha ricevuto indennizzi per le mareggiate subite (addirittura del 2018), aprire un confronto perché se si parla di turismo nel Tigullio, non si può certo pensare di lasciare fuori gli stabilimenti balneari da una futura progettualità di rilancio.

Il balneare è un fattore trainante per il turismo ligure e non solo, aldilà delle posizioni politiche, il più delle volte strumentali, ci vuole finalmente anche una riorganizzazione dell’intero settore.

Come PD troviamo interessante la mozione che il partito democratico della regione Marche ha fatto: “ La proroga fino al 2033 aveva permesso a molti imprenditori, in larghissima parte titolari di piccole imprese familiari, di superare le incertezze venutesi a creare con l’applicazione della direttiva Bolkestein”.

Ci sembra che con le dovute proporzioni sia una situazione simile nella nostra città.

Quindi come PD Rapallo ci preoccupiamo di queste piccole nostre imprese, che fanno parte di un comparto importante per l’economia della regione Liguria.

Siamo anche preoccupati per una possibile flessione occupazionale, in un settore che conta migliaia di lavoratori considerato anche l’indotto.

Il turismo è un settore fondamentale per il nostro futuro e i balneari ne fanno parte.