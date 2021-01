Rapallo: sanità, sopralluogo a Villa Castagneto

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

Sopralluogo ai lavori di villa Castagneto, a Rapallo, per Domenico Cianci: il consigliere regionale di Cambiamo! e membro della II Commissione – Salute e sicurezza sociale – ha visitato l’immobile in ristrutturazione su concessione di Asl 4; si trasformerà in una struttura per soggetti psichiatrici in grado di accogliere 18 pazienti in regime residenziale e tra i 10 e i 15 in regime diurno.

I lavori di Coopselios, azienda leader in Italia nei servizi alla persona che si è aggiudicata il bando di gara per la riqualificazione e la gestione, interessano i quattro piani dell’edificio e lo spazio esterno: qui sorgerà un grande giardino, elemento fondante nel percorso terapeutico.

“Ringrazio l’ingegnere Alberto Cella, direttore dei lavori e progettista, per avermi mostrato l’attenzione, l’umanizzazione e la tecnologia che stanno accompagnando gli interventi di riqualificazione: renderanno questa struttura un fiore all’occhiello della sanità del Tigullio e un modello da esportare – afferma Cianci -. L’apertura di villa Castagneto, prevista per il prossimo autunno, mi rende tre volte felice perché fornirà risposte efficienti e di alta qualità ai cittadini fragili e alle loro famiglie, creerà occupazione e, infine, ridarà luce ad un’area da troppi anni in stato di degrado”.