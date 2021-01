Rapallo: manutenzione alloggi di proprietà comunale

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

240 mila euro per opere di manutenzione straordinaria di appartamenti di proprietà comunale in Via Betti, Via delle Balze e Salita Paxo.

E’ stata infatti appena resa esecutiva la determina a contrarre, nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando di gara per affidare l’esecuzione dei lavori.

Un progetto che prevede interventi manutentivi sugli infissi, sugli intonaci, sulle coloriture, sulle pavimentazioni e un rifacimento completo dell’impianto termo – sanitario e dell’impianto elettrico.

Desidero ringraziare il vice sindaco Pier Giorgio Brigati, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio che hanno seguito sin dall’inizio l’evoluzione delle pratiche necessarie e l’ufficio tecnico del comune per la realizzazione del progetto.