Rapallo: chi interra cavi e tubi, asfalta le strade

A Rapallo proseguono le operazioni di asfaltatura da parte e a cura degli Enti che in questi mesi hanno effettuato interventi al di sotto del manto stradale come la manutenzione di condutture idriche, del gas, della rete bianca e della rete internet.

In questi giorni è la volta di Via San Pietro, a seguire verranno asfaltate Via Don Minzoni, Via Milano, Via Ferraretto, Via San Pietro Canale e un tratto di Via Cerisola.

Nella corso della prossima settimana è previsto un incontro con gli Enti per stabilire il programma di asfaltature anche in tutte le altre zone oggetto di interventi.

Il sindaco Carlo Bagnasco ringrazia l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e gli uffici comunali per l’attenzione dedicata alle operazioni.