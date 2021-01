Rapallo: bonus e albergatori, precisazione del sindaco

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Carlo Bagnasco rende nota una precisazione in merito a quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Domenico Cianci attraverso un post su facebook in data 29 gennaio scorso.

“Ho letto con interesse e, non nego, anche con un po’ di stupore, la segnalazione del consigliere Cianci e desidero rendere note alcune doverose precisazioni. Come si può chiaramente notare dalle tavole che fanno parte della verifica del Puc e che allego per completezza, sono state indicate come zone D tutte le aree che ospitano attività produttive o strutture ricettive ( non solo quelle di nuova previsione) – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – il fine è far emergere in maniera chiara la localizzazione di tutto il patrimonio edilizio non abitativo. Un edificio esistente alla data di adozione del Puc e non residenziale può essere comunque ricompreso nel territorio classificato come A o B e dunque usufruire delle legittime agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero delle facciate. Il bonus, come ben sottolineato dal consigliere Cianci è una fondamentale boccata d’ossigeno in un periodo che, anche per il comparto turistico presenta difficoltà inimmaginabili e mai vissute prima d’ora. Aldilà delle questioni tecniche che coinvolgono principalmente gli addetti ai lavori, mai come in questo momento noi amministratori locali dobbiamo mantenere saldo il comune proposito di impegno concreto al servizio della nostra comunità”.

